Luego de que estallara el Wandagate, el matrimonio de Zaira Nara se vio afectado por una supuesta complicidad de su esposo, Jakob Von Plessen para con su cuñado Mauro Icardi, y circularon infinitos rumores de supuestas crisis hasta llegar a una separación.

Lo cierto es que si bien la conductora de televisión posteó fotos con sus hijos y marido, tratando de apaciguar las aguas, no salió a hablar en concreto sobre cómo está la relación con el papá de sus dos hijos.

El look a puro brillo y en corpiño que lució Zaira Nara. Foto: Zaira Nara

Ahora, en diálogo con Intrusos (América TV) la modelo fue cautelosa cuando fue consultada por su estado sentimental. “¿Estas separada?”, fue la pregunta concreta a lo que ella respondió sin vueltas: “No... se habla mucho y yo estoy en un momento de mi vida, ya hace tiempo, en el que prefiero que mi familia, los chicos y Jako, quede como un poco resguardada más allá de que se hable todo lo que se habla”.

Zaira Nara y Jacob von Plessen Foto: web

Al mismo tiempo aseguró que cuando surgen tantos trascendidos prefiere “no opinar”. “Si se dice algo demasiado enorme y no me aguanto respondo para que la bola no se haga mayor”.

Zaira Nara con un look color beige Foto: Instagram

Por otro lado, consultada una vez más sobre una supuesta crisis con Von Plessen, la menos de las Nara respondió con sinceridad: “No me quiero hacer ni siquiera la misteriosa. Me parece que hay temas familiares que está bueno que queden en la familia y no a salir a ventilar todo, solo porque uno trabaja en los medios. Un poco mi vida la trato de cuidar de la manera que puedo, pero sobre todo para resguardar a los chicos que son re chiquitos”.

Qué opinó Zaira Nara sobre Jimena Buttigliengo, la supuesta tercera en discordia

La top model argentina radicada en París fue vinculada con Jacob Van Plessen, y fue envuelta en una supuesta infidelidad entre ambos que habría terminado con el matrimonio de la hermana de Wanda Nara.

Sin embargo, la misma mamá de Malaika y Viggo aclaró que nunca se enteró que Jacob le haya sido infiel. “De la chica de la que hablan, es una mujer que recontra conozco. Me invitó al cumpleaños de sus hijitos mellizos cuando estuve en París. No fui porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”, aclaró.

La modelo cordobesa fue señalada como la tercera en discordia en la pareja de Zaira Nara. Foto: @jimenabutti

Y agregó: “Pobre ella, no sé, está con su marido. ¡Es horrible! Me encantaría que esto quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre”.