Yanina Latorre se mostró orgullosa en Instagram luego de su primera semana haciendo Pole Dance como actividad física.

//Mirá también: Yanina Latorre sorprendió al bailar en el caño en top y minishort

“Es genial como actividad fisica, estoy contenta, por fin entrenando fuerte”, escribió la panelista de LAM en Instagram que tiene más de un millón y medio de seguidores. El posteo superó los 30 mil me gusta en pocas horas y sus fans no dudaron en felicitarla en los comentarios.

“Qué genia”, “Increíble”, “Qué bella”, “Lo diosa que sos”, fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió. La mayoría de ellos hablaban del “lomazo” que luce a los 52 años, tal como se puede ver en las instantáneas que publicó.

// (Instagram/@yanilatorre)

La esposa de Diego Latorre, siempre picante con sus declaraciones, describió “lo difícil que es” esta disciplina pero que le está “poniendo todo”.

// (Instagram/@yanilatorre)

// (Instagram/@yanilatorre)

Yanina Latorre Instagram | Instagram

Yanina Latorre Instagram | Instagram

//Mirá también: A sus 55 años, Flavia Palmiero deslumbra con fotos en bikini

Por qué se ausentó en Los Ángeles de la Mañana

Yanina Latorre es panelista en Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel De Brito en El Trece. Este jueves reveló por qué estuvo ausente durante la semana y, entre risas, el conductor la cargó por lo sucedido.

“Volvió Yanina. Largó el inodoro y está acá con nosotros. ¡Bienvenida! ¿Estás debilucha?”, consultó el conductor. La esposa de Diego Latorre había sufrido una gastroenteritis.

“Todas me escribieron, divinas, bueno Brey no, ahora me tomé una pastilla de carbón”, comentó Yanina. También señaló que Maite Peñoñori fue la primera en preguntarle qué le ocurrió, y se armó polémica porque le envió el emoji de un excremento.

“¡Yo estaba enferma y esta me empieza a mandar emojis de mierd…! Pensé… ¡Me está insultando!”, criticó Latorre. La aclaración fue que aquel emoticón se usó para referirse a la situación que estaba atravesando.