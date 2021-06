Yanina Latorre suele compartir los mejores momentos de su vida con los usuarios que la siguen en las redes sociales y ellos están pendientes de cada uno de sus posteos.

//Mirá también: Yanina Latorre reveló el motivo por el que decidió perdonar la infidelidad de Diego

Pueden verse en su cuenta escenas de la intimidad de su casa, con su marido y los hijos, producciones especiales para otros medios o los looks que lucirá en el programa.

Y ahora compartió con sus fanáticos una galería de imágenes para una nota que realizó con la revista “Gente” donde se la ve en una puerta de entrada en madera oscura y con vidrios y con una original escultura.

Yanina Latorre Instagram | Instagram

Se trata de un gato al que lleva de la correa. Yanina luce una musculosa muy escotada en lurex con brillos, un jean muy ajustado y zapatos nude muy altos. Completa el conjunto con un par de anteojos de sol.

Por detrás la musculosa deja ver un escote casi a la cintura. Este jugado look no pasó desapercibido y ni bien subió las fotos comenzaron los comentarios. Obtuvo más de 43.2 mil “me gusta” y cerca de mil mensajes.

Yanina Latorre Instagram | Instagram

//Mirá también: Mar Tarrés contra Cinthia Fernández: “Estoy cansada del acoso que sufro de parte de esta persona, esto ya es demasiado”

“Potrísima”, “Canchera”, “Guapísima, “A la mierda, que potra”, “Que fuega”, “Me encanta ese jean”, “Que lomazo”, “Te amo bomba”, “Con esa retaguardia, también me animo a cuidar el frente”, fueron algunos.

Yanina habló sobre las infidelidades de Diego Latorre

En una entrevista, Yanina se sinceró sobre las relaciones de pareja: “Yo me he metido en quilombos y siempre salgo sola. Solo lloré cuando se metieron con mis hijos”.

“Cuando fui cornuda, América se obsesionó conmigo y me la tuve que bancar. No llamé ni a Diego (Latorre) para que me ayude. Yo cuando respondo lo hago con fundamentos, no con odio”, reflexionó.

La mediática grabó un video para mostrar su cama

Con respecto a la infidelidad de su marido, dijo: “Fue un proceso aceptarlo. Desde el primer día, vi la situación y creo que un polvo no le molesta a nadie”.

“Con 30 años de casada no creo en la fidelidad perfecta, más en un jugador de fútbol. Un polvo qué me importa, es una cosa berreta que hasta se lo entiendo humanamente, porque él es más vulnerable que yo”.

Y por último reconoció que “me lo cargué todo al hombro. Puse en la balanza todo rápido. “Tengo una familia y pareja y proyecto hermoso, no son dos horas de sexo con una prostituta”.