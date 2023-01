Romina Malaspina se animó a posar desde la pileta en microbikini negra y piluso de la Selección

Romina Malaspina se mantiene al día en sus redes sociales y no pierde la oportunidad de compartir con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram sus mejores producciones y algunos detalles de su vida personal.

En esta ocasión, Romina compartió unas imágenes en las que se la puede ver posando desde la pileta con una microbikini negra y un piluso de la Selección.

La publicación fue un verdadero éxito y en pocas horas acumula más de 50 mil likes y cientos de comentarios.

Los deseos de Romina Malaspina para el 2023

Antes del año nuevo, la exconductora de Canal 26 compartió con sus admiradores un breve balance de su 2022 con un saldo positivo y manifestó también cuáles son sus deseos para este 2023.

“El 2022 fue el año donde comencé a construir la vida que quiero vivir ahora y siempre. A valorar mucho más el trabajo y a no dar por sentada las oportunidades. A sentirme agradecida por quienes me rodean, me quieren, me valoran y me ayudan a ser mejor”, empezó.

Y siguió: “Y a todos ustedes por seguir aca conmigo bancándome. ¡lLos quiero un montón! Gracias. Deseo que el 2023 nos haga más felices, más auténticos y más empáticos con el mundo”.