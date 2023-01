Romina Malaspina posó en microbikini y mostró dónde se olvidó de ponerse protector solar: “¿Quemada quien?”

Romina Malaspina causa furor en Instagram con cada nueva publicación que comparte. Es que la rubia tiene una comunidad de dos millones y medio de fanáticos que siguen atentos cada uno de sus pasos.

Mientras disfruta de unos días de relax en Punta del Este, Romina compartió con sus seguidores el pequeño -pero probablemente doloroso- percance que tuvo.

En sus historias de Instagram subió una serie de videos en los que se la puede ver con una microbikini color nude y la parte del pecho completamente roja por el sol. “¿Quemada quién?”, escribió

Los deseos de Romina Malaspina para el 2023

Antes del año nuevo, la exconductora de Canal 26 compartió con sus admiradores un breve balance de su 2022 con un saldo positivo y manifestó también cuáles son sus deseos para este 2023.

Recibió miles de likes Foto: instagram/romimalaspina

“El 2022 fue el año donde comencé a construir la vida que quiero vivir ahora y siempre. A valorar mucho más el trabajo y a no dar por sentada las oportunidades. A sentirme agradecida por quienes me rodean, me quieren, me valoran y me ayudan a ser mejor”, empezó.

Y siguió: “Y a todos ustedes por seguir aca conmigo bancándome. ¡lLos quiero un montón! Gracias. Deseo que el 2023 nos haga más felices, más auténticos y más empáticos con el mundo”.