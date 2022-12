El look de aeropuerto de Romina Malaspina: jogger, minitop underbood y una compañía muy especial

Con cada actualización que Romina Malaspina realiza en Instagram causa sensación, ya que no solo le muestra a sus seguidores cómo decide festejar o disfrutar de cada evento, cada salida con amigos, sino que también luce vestuarios únicos que marcan tendencia entre sus fanáticos.

Romina Malaspina se prepara para Navidad. Foto: instagram/romimalaspina

Uno de ellos fue el look que utilizó para viajar: se trató de un crop top blanco estilo underboob al que acompañó con una mini campera de jean a tono beige, que combinaba con el pantalón jogger que vistió en la parte inferior, calzó zapatillas blancas que hacían juego con el top. Es un detalle muy característico de la influencer el hacer concordar los colores de las prendas.

Pero no estuvo sola en el aeropuerto, sino que su compañero de viaje fue su pequeño gato, al que mantuvo resguardado dentro de una mochila-bolso; incluso en una de las historias compartió una divertida anécdota sobre la experiencia: “Empezó a maullar un montón, no entendía qué le pasaba y al final me hizo pis encima. Por suerte fue justo antes de aterrizar”, y lo acompañó con el emoji de una carita riendo.

Cuál fue el look de Romina Malaspina para celebrar Navidad

La influencer compartió una breve filmación en las historias de Instagram con el total white que eligió vestir para celebrar la festividad y para desear una feliz noche buena a sus fanáticos.

Optó por utilizar un crop top con aberturas en el centro de la tela que la colmaban de sensualidad y glamour, y lo acompañó con una mini campera de jean a tono beige; y aunque en la parte inferior no se alcanza a ver qué prenda eligió usar, sí se puede entrever que es igualmente blanca.