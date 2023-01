Detrás de las últimas tendencias: el look de Romina Malaspina en Punta del Este

Luego de un gran año en lo laboral y lo personal, Romina Malaspina viajó a Punta del Este para recibir al 2023. Y como no podía ser de otra manera, la presentadora se robó todas las miradas con su look.

Fiel a su estilo, la joven de 28 años fue una de las figuras de la farándula más destacadas gracias a su jugado outfit total white. Para comenzar el año nuevo con buenas vibras, son muchos quienes eligen vestir de blanco e incluso brindar en la playa, tal cual los planes de la también influencer.

Romina Malaspina arrancó el 2023 con todo Foto: instagram/romimalaspina

Así lo dejó ver Malaspina a través de sus redes sociales donde comparte fotos y videos de su día a día, de sus trabajos, nuevos proyectos y cautiva a todos también con imágenes de alto voltaje.

Romina Malaspina recibió el año en Punta del Este Foto: instagram/romimalaspina

En su perfil de Instagram, la ex Gran Hermano cuenta con más de 2.5 millones de seguidores y sus publicaciones suelen desbordar de “me gusta” como en el caso de su más reciente posteo donde mostró su catsuit blanco con aperturas en el pecho que utilizó en la madrugada del 1 de enero.

“Empezando el 2023 bien cabrón”, fue la expresión que usó Romina para describir su primera publicación del año haciendo referencia a la canción de Bad Bunny. Fue solo cuestión de minutos para que sus fotos reciban más de 80 mil corazones rojos y una catarata de comentarios.

Los deseos de Romina Malaspina para el 2023

Antes del año nuevo, la exconductora de Canal 26 compartió con sus admiradores un breve balance de su 2022 con un saldo positivo y manifestó también cuáles son sus deseos para este 2023.

Recibió miles de likes Foto: instagram/romimalaspina

“El 2022 fue el año donde comencé a construir la vida que quiero vivir ahora y siempre. A valorar mucho más el trabajo y a no dar por sentada las oportunidades. A sentirme agradecida por quienes me rodean, me quieren, me valoran y me ayudan a ser mejor”, empezó.

Y siguió: “Y a todos ustedes por seguir aca conmigo bancándome. ¡lLos quiero un montón! Gracias. Deseo que el 2023 nos haga más felices, más auténticos y más empáticos con el mundo”.