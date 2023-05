Nati Jota se lució con un vestido al cuerpo y extra corto desde España y casi muestra demás

Luego de dar un paso al costado de Luzu TV, Nati Jota emprendió nuevos desafíos personales y decidió tomarse unas largas vacaciones por el mundo. Tras disfrutar del verano en México, ahora se encuentra en Europa donde visita varias ciudades y lleva una vida de turista.

Después de visitar Italia, ahora está en España y recorre las calles más céntricas de Madrid. Este fin de semana pudo asistir al casamiento de una amiga y compartió en sus redes fotos para el infarto de su look.

Nati Jota se lució con un vestido al cuerpo y extra corto desde España Foto: Instagram/natijota

El evento fue de día, casual en una parque con pileta y la influencer se vistió para la ocasión. Eligió un vestido al cuerpo y extra corto en tonos naranja con un pequeño tajo que resaltó la forma de sus piernas. Para completar el atuendo utilizó sus clásicas botas negras con plataforma que van con todo.

“Se nos casó la Agosti y todo fue divertirnos y abrazarnos. Felicitaciones mi amichísima y lanfran los quiero y les agradezco un montón hacerme parte de todo esto, y de su amor (no me olvidaré de esas noches pseudo cuarenténicas de aguante), y de su hermoso entorno. Y mis mejores compañeras para todo esto: Luchiana y Belén”, expresó en la descripción de su reciente posteo.

El posteo recibió cerca de 180 mil “me gusta” en un día de parte de sus 2.6 millones de seguidores y comentarios como: “Estás más fuerte que puré de menthoplus”, “La gambas más bellas del planeta”, “Nati al bailando he dicho” y “Que bronceado y qué outfit”.

En las imágenes se la puede ver bailando y con un trago en la mano como de costumbre. En una de las poses incluso casi muestra demás, ya que el vestido tapó al ras de su zona más íntima.

Por qué Nati Jota se fue de Luzu TV

En medio del éxito del programa de Nico Occhiato, la influencer decidió despedirse del ciclo. La noticia cayó como sorpresa para los oyentes y seguidores del programa de Twitch sin embargo, explicó los motivos que la llevaron a buscar nuevos horizontes.

“No me fui por el hecho de que me cansé del streaming. Me fui porque en ese proyecto, en ese contexto, me sentía muy repetitiva yo misma, muy cómoda. Y dije: ‘Mmmm’”, reveló en Estamos en una por República z.