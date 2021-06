Mia Khalifa está alejada, desde hace tiempo, del cine para adultos. En más de una oportunidad se mostró arrepentida. Sin embargo, esto no quiere decir que no continúa subiendo fotos jugadas. Son cosas totalmente distintas. Por eso, en las últimas horas compartió unas fotos en su Instagram para sus seguidores.

La libanesa sabe que la gran mayoría de sus admiradores en la red social de la camarita (más de 24.4 millones) llegaron a seguirla, después de haberla visto actuar. Por eso, no desestima la posibilidad de mostrar su cuerpo, algo a lo que ya está acostumbrada.

En su perfil, al ingresar, los usuarios pueden notar que Mia Khalifa comparte fotos subidas de tono. Básicamente, su cuenta está repleta de este tipo de contenidos. Por eso, no es sorpresa que a veces muestres “de más” y sus imágenes estén al borde de la censura.

En esta oportunidad, la mujer graficó el momento en el que se duchaba con una bikini de color rosa. “‘Nadie actúa más grueso que una chica flaca con un poco de cul...’. No hago las reglas, solo tengo que seguirlas”, escribió Khalifa en su posteo.

La publicación fue verdaderamente un éxito. Es que en las primeras 11 horas superó el millón de me gustas y tuvo miles de comentarios por parte de todos sus admiradores.

Mia Khalifa está feliz y en pareja

Hace poco más de una semana, Mia Khalifa y su pareja, Robert Sandber, festejaron un nuevo aniversario. Cabe recordar que ya están comprometidos desde hace tiempo.

“Feliz aniversario bebé. Gracias por cada paso valiente que has dado por nosotros en Estados Unidos, y por el café con el que me despiertas sin falta por las mañanas, y por las carcajadas, las barrigas llenas de comidas increíbles y un millón de otras pequeñas cosas que obtengo como un plus al estar casada con un hombre como vos. Quizás algún día tengamos fotos de la boda para publicar los 11 de junio. Te amo”, escribió Khalifa en su Instagram.

Robert, a su vez, también le dedicó unas palabras: “¡Feliz aniversario bebé! No hay nadie como vos. Te amo más y más cada día. Sigamos comiendo toda la comida del mundo hasta que engordemos y envejezcamos. Haces que mi vida se complete mi reina”.