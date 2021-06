Mia Khalifa siempre explota las redes. Es que habiendo dejado atrás su pasado como actriz de películas para adultos, se dedica a subir fotos con poca ropa a las distintas plataformas.

Mia Khalifa Foto: Instagram @/miakhalifa

No es solo en Instagram donde se llena de halagos, sino también en TikTok. A pesar de enamorar cada vez que muestra su figura o elegantes looks, también sabe enseñar su lado más divertido.

En su video más reciente, Mia intento hacer la coreo de la nueva canción de Bad Bunny “Yonaguni” vistiendo un pijama blanco de seda con puntilla de encaje.

Pero no solo el baile no le salió sino que se vio interrumpida por su novio. Robert Sandberg apareció atrás y comenzó a “twerkear”, lo que hizo que la modelo libanesa se llene de risas y no pueda continuar con el video.

“Intenté hacer esa parte del video de Bad Bunny, pero mi ritmo es triste”, escribió. Rápidamente se llenó de comentarios de elogios, felices por que Mia escuche música latina y felicitando a la feliz pareja.

Mia Khalifa al sol y en bikini Instagram | Instagram

Mia y Robert

El pasado viernes, la modelo y su novio celebraron su aniversario. Robert Sandberg es un chef sueco y ya están comprometidos.

Fue él el que le envío un mensaje para comenzar a hablar y el resto es historia. Para celebrar este hito, Mia subió un emotivo posteo con fotos junto a su prometido y un hermoso mensaje.

Mia Khalifa y su novio Robert Sandberg Foto: Instagram @/robertsandberg

“Feliz aniversario bebé. Gracias por cada paso valiente que has dado por nosotros en Estados Unidos, y por el café con el que me despiertas sin falta por las mañanas, y por las carcajadas, las barrigas llenas de comidas increíbles y un millón de otras pequeñas cosas que obtengo como un plus al estar casada con un hombre como vos. Quizás algún día tengamos fotos de la boda para publicar los 11 de junio. Te amo”, escribió.

Por su parte, Robert también hizo una publicación que lee: “¡Feliz aniversario bebé! No hay nadie como vos. Te amo más y más cada día. Sigamos comiendo toda la comida del mundo hasta que engordemos y envejezcamos. Haces que mi vida se complete mi reina”.