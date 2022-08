Magalí Mora subió una foto playera en minivestido de red y jugó al misterio: “Sólo porque a él le gusta”

La modelo Magalí Mora deslumbró con una foto bien veraniega. En la imagen, se la ve de pie posando con una bikini color nude y, encima, un minivestido de red que no dejaba nada a la imaginación.

Además de llevar a sus seguidores directo al relax de la playa y el calor, la publicación despertó la intriga de muchos por las palabras que acompañaron a la imagen: “La subo sólo porque a ÉL le gusta”.

Las especulaciones no tardaron en llegar pero hubo un comentario que fue “al hueso”: “A qué no lo etiquetas...”, la retó el usuario. Y Magalí no hizo más que sumar misterio: “Si él se anima a firmar...”, desafió la morocha. ¿Sabremos pronto de quién se trata?

Cómo fueron las fotos desde la cama de Magalí Mora

Magalí Mora aprovecha su vuelta a la escena y el empujón de las redes para compartir material de todo tipo.

Así, recientemente posteó una foto en la que se la observa posando desde la cama, con corpiño de encaje y medias negras. La mirada provocativa de Magalí se llevó miles de likes y los mejores comentarios.

Hace poco, la modelo también había subido una jugada publicación, luciendo un conjunto de lencería estilo BDSM, transparente negro. “Si tu me lo pides yo me porto bonito”, escribió en esa oportunidad, haciendo alusión a la canción de Bad Bunny y Chencho Corleone.