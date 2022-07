Magalí Mora cuenta con una comunidad de 213 mil seguidores en su cuenta de Instagram. La joven que viene de convertirse en madre comparte con sus admiradores las fotos más atrevidas de la red social de la camarita.

Magalí Mora lució un conjunto de lencería negro Foto: Magalí Mora

“Si tu me lo pides yo me porto bonito”, expresó haciendo alusión a la canción de Bad Bunny y Chencho Corleone, mientras lucía un conjunto de lencería estilo BDSM, transparente negro.

Magalí Mora desafió la censura de Instagram Foto: Instagram

Cómo se hizo famosa Magalí Mora

La joven se hizo conocida por haber tenido una relación con Leonardo Fariña. Pero no cualquier romance, sino que había sido la tercera en discordia entre el empresario y su entonces actual Karina Jelinek: “Nos conocimos en julio o agosto en un boliche de zona oeste. Una persona me invitó al VIP y después me puse a dialogar con el socio de Leo al cual le dejé mi tarjeta. A Fariña lo saludé esa noche y nada más. Después, a los tres días, él me escribió y empezamos a hablar mucho, combinamos para vernos y así lo hicimos. En el encuentro me dijo que estaba separado pero no legalmente de Karina Jelinek. Por su lado, él demostraba mucho interés en mí y me lo decía. Una noche nos fuimos de un boliche al famoso hotel de Boca Juniros. Allí no pasó nada sexualmente porque se quedó dormido. Mientras que a los pocos días otra vez salimos y si bien costó un montón al final pudimos tener relaciones sexuales”.

Magalí Mora en top y colaless. Foto: Instagram/Magalí Mora

En 2013 quedó embarazada por primera vez y se creía que estaba esperando un bebe de Leo. Finalmente perdió a su bebé y nunca pudo comprobarlo. Tras la triste noticia se tomó un descanso en la provincia de Santa Fe.