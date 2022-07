Magalí Mora la está rompiendo en las redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de más de 213 mil seguidores. La modelo acostumbra publicar imágenes donde se la puede ver posando con los mejores outfits.

Magalí Mora estuvo al borde de la censura con una foto desde el balcón

En esta ocasión la joven compartió una imagen luciendo un conjunto de lencería negro y rosa con encaje. En la descripción decidió usar una canción de Los Redondos de Ricota. “Alguna vez, quizás, se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo”, expresó y se ganó más de 3 mil me gustas.

Magalí Mora lució un conjunto de lencería de encaje. Foto: Magalí Mora

Quién dejó embarazada a Magalí Mora

Magalí Mora fue madre en octubre del 2021. La historia detrás de su maternidad ha impactado a muchos de sus seguidores y también espectadores que escucharon su historia en diferentes programas de televisión. La joven había estado saliendo con Agustín Cobas durante más de dos años. En el programa “El Club de las divorciadas” conducido por Laurita Fernandez, la modelo confesó que sufría violencia por parte de él y que cuando se enteró de que ella estaba embarazada la abandonó.

“Estuve 2 años en pareja. Era muy celoso y no quería que sea Magalí Mora. Me limitaba las fotos que quería subir a las redes. Sufrí violencia, me ahorcó 2 veces. Estando borracho o no sé qué”, confesó. Tras el nacimiento de su hija contó también como la familia de Agustín la intentó convencer de no tener al bebe: “Él me dijo que me quedara sola y mis (ex) suegros me ofrecieron una casa para que abortara. No sabía qué hacer con este hijo… si tener esté hijo. Lo pensé por mí, como mujer, por él, por la familia de él. Pero cuando me hice la ecografía y escuché su corazón latir, dije: ‘Lo tengo que tener’”.