Magalí Mora está embarazada de siete meses, y luego de mantener oculto el nombre de su ex, lo reveló en las redes ya que según la modelo se niega a hacerse cargo de su beba en camino. Por eso, decidió dar detalles del triste momento que está viviendo.

“Después de miles de mensajes en los que me preguntaban por qué tapaba el nombre, me di cuenta de que no tengo que proteger a alguien que no se lo merece”, dijo a través de sus historias de Instagram sobre su decisión de dar a conocer su nombre, Agustín Cobas.

Magalí Mora enojada con el papá de su hija

También reveló que el hombre le debería cuatro meses de cuota alimentaria y que ni siquiera quiso presentarse al juzgado. “Que se haga cargo y pague la cuota alimentaria de su hija”, expresó, muy enojada.

“Ahí tienen al monstruo, por si alguna mujer alguna vez se lo cruza: Agustin Cobas. Cuidado, después no se hace cargo de los hijos. Es la persona que me maltrató, humilló, violentó y me extorsionó para que abortara”, sentenció.