Lali Espósito posó sin remera y con una guitarra: “Acá, terminando un compac dis”

Lali Espósito es sin dudas una de las artistas más queridas en Argentina, no solo por su rol como actriz y sus canciones, sino que también su calidez la tiene muy cerca del público y es furor cada vez que participa de algún reality y tiene un nuevo lanzamiento en su carrera.

Es por eso que en las últimas horas sorprendió a sus fanáticos con una serie de fotos con las que anució que está próxima a finalizar un nuevo trabajo. “Acá, terminando un compac dis” (sic), escribió en el epígrafe de las imágenes en las que se la puede ver posando con una guitarra y sin remera.

Lali Espósito posa sin nada arriba

Lali Espósito contó cómo se creó el “Chape Tour”

Durante 2022 Lali Espósito comenzó su gira con el Disciplina Tour, en el que llenó cada lugar en el que se presentaba. Incluso, fue tal el éxito que pronto se acercan por primera vez las presentaciones de la cantante en un estadio. Estará cantando en el Estadio Vélez Sarsfield el próximo sábado 4 de marzo.

En diálogo con un podcast español, Lali contó cómo comenzó el “Chape Tour”: “Se dio natural. Hacemos un concierto muy intenso, con mucha energía sexual sobre el escenario, en las coreografías, la manera de expresarse que tienen los dancers, los músicos. Todo es una energía muy viva”, comenzó explicado Espósito.

“Hay un bailarín mío, que es una hermosura de ser, que se llama Nico. Y él siempre venía, me beboteaba y me danzaba en una parte del show. Entonces claro, viene un día, yo lo miro y él me mira y de pronto lo sentimos, y nos dimos un beso”, continuó diciendo mientras hacía la mímica de lo que ocurrió ese día.

Luego, aseguró que quedó la broma de que siempre en esa parte del concierto se daban un beso y comenzó a recibir reclamos del resto del equipo: “Y como son todos unos tóxicos mis dancers comenzaron ‘Y a mí ¿por qué no?’”, sostuvo. Sin perder su esencia, bromeó: “Ahora beso a medio staff, son 43 personas de equipo que beso”.