Lali Espósito contó cómo se creó el “Chape Tour”: “Es un concierto con mucha energía sexual”

Lali Espósito es, sin duda alguna, una de las cantantes y actrices más queridas por el público argentino y su cuenta de Instagram es una evidencia de ello. En la aplicación de Meta, la famosa supera los 11.6 millones de seguidores que esperan ansiosos cada una de sus publicaciones para dejarle sus mensajes de apoyo y cariño.

Desde hace mucho tiempo que Lali se posicionó como una de las actrices más conocidas en el mundo del espectáculo y supo cómo conquistar a la gente desde muy pequeña. Gracias a su participación en Casi Ángeles y Floricienta ganó mucho más reconocimiento a nivel internacional y actualmente también cuenta con un inmenso apoyo en España.

Daniela Aita con Lali Espósito en "Casi Ángeles" Foto: Instagram/dakyta

Allí suele viajar ya que tiene muchos amigos, si bien a muchos los conoce desde hace varios años, otros resultaron luego de su trabajo en Sky Rojo, una serie de Netflix de la que es protagonista. Aparentemente, uno de sus lugares favoritos es Madrid y recientemente hizo un viaje para promocionar la nueva temporada de la serie.

Lali Espósito se despidió de sus compañeros de Sky Rojo.

Lali Espósito íntima: contó todo sobre el “Chape Tour”

Durante 2022 Lali Espósito comenzó su gira con el Disciplina Tour, en el que llenó cada lugar en el que se presentaba. Incluso, fue tal el éxito que pronto se acercan por primera vez las presentaciones de la cantante en un estadio. Estará cantando en el Estadio Vélez Sarsfield el próximo sábado 4 de marzo.

En diálogo con un podcast español, Lali contó cómo comenzó el “Chape Tour”: “Se dio natural. Hacemos un concierto muy intenso, con mucha energía sexual sobre el escenario, en las coreografías, la manera de expresarse que tienen los dancers, los músicos. Todo es una energía muy viva”, comenzó explicado Espósito.

“Hay un bailarín mío, que es una hermosura de ser, que se llama Nico. Y él siempre venía, me beboteaba y me danzaba en una parte del show. Entonces claro, viene un día, yo lo miro y él me mira y de pronto lo sentimos, y nos dimos un beso”, continuó diciendo mientras hacía la mímica de lo que ocurrió ese día.

Lali Esposito y la China Suarez en el "Chape Tour" Foto: Insta: @lalioficial

Luego, aseguró que quedó la broma de que siempre en esa parte del concierto se daban un beso y comenzó a recibir reclamos del resto del equipo: “Y como son todos unos tóxicos mis dancers comenzaron ‘Y a mí ¿por qué no?’”, sostuvo. Sin perder su esencia, bromeó: “Ahora beso a medio staff, son 43 personas de equipo que beso”.

Lali y Santi Maratea protagonizaron el chape más esperado del "Disciplina Tour" (Captura de pantalla)

Además, Lali contó que fue la gente quien apodó a la gira “Chape Tour”: “Chapar es como besarse con lengua en Argentina”, explicó. “Ahora lo que está pasando es que voy a comprar el pan y el señor me dice ‘Un Chape Your’, no señor”, lanzó entre risas Espósito.