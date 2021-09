La China Suárez posó desde su cama recién levantada desde España y saludó a sus fanáticos.

“Buen día”, escribió la actriz, acostada y en pijama. A pesar de la seriedad de su cara, parte de sus más de cinco millones de seguidores reaccionó y le respondió, además de dejarle más de 80 mil me gusta en muy pocas horas.

“Hermosa”, “Buen día y feliz domingo reina”, “Que tengas un lindo domingo Eugenia”, fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió la China en los comentarios.

Otros, sean fanáticos o no, la criticaron por el look elegido, señalando que no se trataba de algo casual: “Quién duerme con la cara maquillada”. Incluso alguno se animó a poner que se la veía triste, asociándolo con su reciente separación de Benjamín Vicuña.

Sin embargo, como siempre, priman los buenos comentarios y augurios para una de las figuras más importantes de la farándula de Argentina.

Disfrutando de Madrid

La China Suárez se separó hace ya un mes de Benjamín Vicuña, con quien tuvo dos hijos: Magnolia y Amancio. Ellos viajaron con la actriz y su madre hacia Madrid, donde tenía compromisos laborales.

En sus historias de Instagram se muestra paseando y muy feliz, disfrutando de la capital española y todos los atractivos turísticos que ofrece.

“La felicidad que manejo en esta ciudad”, escribió junto a una de las fotos, mientras aprovecha los últimos días del verano europeo.