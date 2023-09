La China Suárez gastó más de 600 euros en un pantalón de látex que se le rompió en una fiesta

La China Suárez es una de las actrices más importantes de Argentina y desde sus primeras apariciones en la pantalla chica supo cómo ganarse el cariño del público. Hoy en día, todo ese apoyo se ve reflejado en las redes sociales. Solo en su perfil de Instagram, la China supera los 6.5 millones de seguidores.

Además de su gran carrera como actriz, actualmente Suárez está trabajando muy duro para poder llevar su música a lo más alto. Y es que la China está sacando un tema tras otro, potenciando lo más que puede su carrera como cantante. En las últimas semanas logró una colaboración con Ecko y el último fin de semana cantaron juntos en la Bresh, la fiesta más importante de la noche porteña.

Pasatiempo por La China y Ecko.

Y si bien el show dio de qué hablar por su acercamiento con el cantante, lo que más llamó la atención fue una anécdota que la China contó en un vivo que hizo para sus fanáticos de Instagram.

La anécdota de la China Suárez con un pantalón de más de 600 euros

La China Suárez hizo el show con un look muy casual pero que le dejó una impresionante anécdota. Y es que lució un pantalón de latex de Yves Saint Laurent que tiene un costo de 650 euros según la página oficial, que combinó con una remera oversize con la estampa de Justin Bieber, guantes de latex y unas botas negras.

La China Suárez cantó junto a Ecko y dio de qué hablar en las redes Foto: Instagram

“Yo quería estrenar una calza de látex que me compré. Fue alta inversión porque la quería hace un montón”, comenzó contando y dio detalles como que estuvo 30 minutos para ponérsela y tuvo que utilizar vaselina para que el material deslizara por sus piernas.

China Suárez y Ecko cantaron juntos en la fiesta Bresh (Capturas de pantalla)

“No me subía hasta que subió y Juanma me dijo que ya no podía ir al baño ni hacer nada para no sacarla”, contó Suárez que no se esperaba lo que le iba a pasar. “Cantamos, todo perfecto. Voy al baño, me subo la calza y ahí escuché un ruido raro. Se me reventó”, aseguró la China entre risas.

Además, mostró cómo quedó el pantalón y dijo que había pensado en convertirlo en un short, pero rápidamente su esperanza se esfumó. Y es que el pantalón estaba quebrado desde la cintura.