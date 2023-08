¿Víctima de magia negra? La China Suárez aseguró saber quién la embrujó: “Todo vuelve”

La China Suárez es una de las celebridades más reconocidas de la Argentina. Su paso por tiras de televisión, en su mayoría juveniles, y las polémicas que ha protagonizado, la llevaron a ser conocida a lo largo y ancho del país.

Es de esta forma que, cuenta con la inmensa comunidad de Instagram de más de 6.5 millones de seguidores, con quienes comparte fotografías y videos a diario que van desde sus mejores looks, pasando por sus momentos preferidos, hasta posteos a través de Stories donde invita a aquellos a participar.

La China Suárez

Claro ejemplo de esto último ocurrió en esta ocasión, en la que la actriz y, ahora, cantante mantuvo un ida y vuelta con sus admiradores en un vivo a través de Instagram Stories. Con miles detrás de la pantalla, aquella se dispuso a hablar de algo que la tenía perturbada.

La China Suárez

“Hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar”, arrojó la China, quien aseguró no tener miedo de la situación pero sí se preocupó por deshacer la “macumba”.

¿Quién sería la culpable de la “macumba” de la China Suárez?

Ante la preocupación de la China Suárez, sus fanáticos comenzaron a conjeturar quién sería el o la responsable de la “macumba”; uno de ellos arrojó: “Sí, creo que le hicieron y sabemos quién. La de los perfiles falsos”, en referencia a nada menos que Wanda Nara.

Sin pelos en la lengua, la China Suárez respondió saber quién fue: “Sé quién fue, porque soy pisciana. Y sé que al que la hace, le vuelve. Pero bueno…”, arrojó la actriz.

La China Suárez aseguró ser víctima de magia negra. Foto: Captura de pantalla

En este sentido, la también cantante confesó que recurrió a especialistas y que tiene en su casa distintos objetos para alejar la magia negra, como un bowl repleto de caramelos y un artefacto especial para apagar las velas.