La China Suárez se sinceró sobre el problema de salud de Magnolia Vicuña: “Me dijeron que podía necesitar un trasplante de riñón”

La China Suárez es madre de Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña. La actriz está muy presente en cada paso que dan sus herederos y en las redes sociales suele compartir los momentos que pasa con ellos.

China Suárez y sus tres hijos Foto: Instagram @sangrejaponesa

Por medio de un vivo de Instagram, la influencer fue sincera con sus seguidores y contó el difícil momento que vivieron ella y Benjamín Vicuña cuando su hija Magnolia era todavía bebé y no tenían certeza sobre el diagnóstico.

Qué le pasó a Magnolia, la hija de la China Suárez

En la trasmisión del vivo, comenzó diciendo “Fue muy fuerte, uno de los peores momentos de mi vida, no lo sabe casi nadie”. En referencia al diagnóstico renal que en ese momento no sabían si podía necesitar cirugía o un trasplante.

“Magnolia nació y a los tres meses le agarró fiebre. Yo no soy hipocondríaca ni nada, pero cuando veo a un hijo caído me preocupo mucho. Más allá de la fiebre, estaba muy caída, entonces llamé al pediatra y le dije ‘la llevo a Magnolia ya a la guardia porque está mal’, y él me dijo ‘llevala’”, relató la actriz.

La China Suárez y sus hijos Foto: instagram/sangrejaponesa

Cuando llegaron a la madrugada a la guardia, le dicen “cuando tiene fiebre tan alta, antes de los tres meses, hay que dejarlos internados en observación” por lo que a la actriz le pareció que estaba bien para tener un control de los que le pasaba a Magnolia.

Luego siguió contando: “En la clínica viene una de las enfermeras, después de hacerle estudios de sangre a Magnolia, y me dice ‘hay una opción de que sea meningitis’. Empecé a googlear, casi me muero, empiezo a llorar”.

Magnolia y Rufina posaron desde Estados Unidos. Foto: instagram

Los resultados llevaron a que Magnolia quede internada una semana, luego le diagnosticaron infección urinaria. “Seguimos con los estudios y vamos con el mejor nefrólogo. Creo que se llama Ramón. Le hicieron hasta una punción lumbar. Y el nefrólogo me dice, ‘nació con la tapita que filtra el pis de la vejiga a los riñones fallada, vencida. Va a necesitar que al año le hagamos una operación, porque si no va a necesitar un trasplante de riñón’”, contó la famosa.

“Durante todo un año tuvimos que darle antibióticos todos los días para que no tuviera de nuevo una infección urinaria. Cuando estábamos mirando los estudios, yo me acuerdo que lo miré a Benjamín y a mi mamá, y les dije ‘Magnolia se va a recuperar. Se va a curar’”, siguió con su relato la China Suárez.

Cómo siguió el problema de salud de Magnolia Vicuña

La actriz contó como terminaron los estudios y la recuperación: “Al año le hicimos los estudios y se le había curado. Era reflujo vesicoureteral. Fue muy fuerte. Pero es una cuestión de fe, para mí. Y de médicos, obviamente, porque no sé qué haríamos sin los médicos”.