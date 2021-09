Julieta Ortega fue la invitada de esta noche en “Los Mammones”, el programa de Jey Mammon. Durante la entrevista, la actriz reveló diferentes detalles de su vida, como lo es su relación con Luis Miguel.

“Yo vivía con Erika, la novia eterna de Luis Miguel, éramos roommates. Un día me llamó a Los Ángeles Hangling y me empieza a preguntar que qué estoy haciendo en Los Ángeles, que con quién estoy viviendo, y yo le digo que con mi amiga Erika”.

Luego relató su pequeña broma: “Como estaba ella dando vueltas en la cocina, para molestarla, yo dije ‘esto no va a salir de acá' y dije ‘lo que pasa es que Erika es la novia de Luis Miguel’ y bueno quedó ahí, Erika se enojó, pero quedó ahí”.

“Él siempre la negó, negó cualquier novia. También lo hice por eso porque me dio bronca”, explicó.

Ya de regreso en la Argentina, Juieta recibió el llamado de Luis Miguel, quien para esas fechas se encontraba realizando una presentación en el país. “Yo contestó y me cuenta que una periodista le pasa la grabación donde yo digo ‘yo vivo con Erika, la novia de Luis Miguel’, no me lo dijo mal, medio riéndose me dijo que ‘eso no se hace’”.

Julieta Ortega cantó con Palito Ortega en vivo

Tras contar el recuerdo de la cuarentena sobre los envíos de asado que Palito Ortega hacía a sus hijos, la sorpresa que llegó al programa fue la presencia del mismo artista en el estudio.

Padre e hija interpretaron el tema “La Felicidad” con una guitarra acústica y el piano de Jey Mammon.