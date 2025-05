Julieta Ortega habló sobre el vínculo con su mamá, Evangelina Salazar: “Es una...”

Julieta Ortega volvió a hablar sin filtro y dejó al descubierto una de las relaciones más íntimas y complejas de su vida: el vínculo con su mamá, Evangelina Salazar. En una charla íntima con Julia Mengolini, la actriz abrió su corazón y compartió cómo sigue dependiendo emocional y estéticamente de su madre, aun siendo una mujer adulta con carrera propia.

Fiel a su estilo, Julieta no esquivó lo incómodo y puso en palabras algo que muchas personas sienten pero pocas dicen: “Soy recontra dependiente de mi mamá, todavía. Me odio por eso”, admitió. Y agregó que, a la hora de elegir un look, todavía recurre a su madre como una especie de “gurú estética”.

Julieta Ortega y su mamá, Evangelina Salazar.

Julieta Ortega dio detalles de la relación con su mamá

Hija de dos figuras icónicas del espectáculo argentino, Ramón “Palito” Ortega y Evangelina Salazar, Julieta creció bajo el peso de las miradas públicas y privadas. En esa conversación con Mengolini, reconoció que el ojo crítico de su madre sigue teniendo mucho peso en su día a día. “No me compro ropa sin mandarle fotos a ella y preguntarle ‘má, ¿me conviene esto?’”, contó.

Los Ortega.

A lo largo de la entrevista, también habló del nivel de exigencia con el que fueron criadas ella y sus hermanas. “Le eché toda la vida en cara su mirada cruel para conmigo, mi hermana, consigo misma”, expresó. Sin embargo, lejos de sonar resentida, Julieta supo encontrar matices: “Hace mucho que no nos habla del peso, porque sabe que está mal”, explicó.

Julieta Ortega

Julieta dejó en claro que, a pesar de los roces o incomodidades que puedan surgir, su vínculo con Evangelina está sostenido por un profundo amor. “Es una madre deliciosa igual, la amo”, concluyó con ternura.