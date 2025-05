Ernestina Pais se refirió a la lucha de Martín, el hijo mayor de Palito Ortega, tras su internación: “Preso de la sustancia”

El hermetismo que siempre caracterizó a Martín Ortega se quebró en los últimos días, cuando trascendió que el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar fue internado en una clínica porteña. El productor, de 56 años, sufrió un episodio de salud mental mientras se encontraba con su hermana Julieta Ortega, y fue trasladado por el SAME al Sanatorio de la Providencia.

La noticia impactó en el ambiente artístico, no solo por lo delicado del cuadro, sino porque Martín mantiene un perfil muy reservado, alejado de los flashes y los medios. Entre las pocas voces que se animaron a hablar sobre el tema, se destacó la de Ernestina Pais, quien conoce bien a la familia y atravesó una situación similar años atrás.

Ernestina Pais habló de la salud de Martín Ortega.

Ernestina Pais habló sobre la internación de Martín Ortega

En diálogo con la prensa, Ernestina dejó en claro que no daría detalles íntimos: “No voy a hablar puntualmente de lo de Martín. A mí no me gustaba que hablaran de mí, así que no lo voy a hacer con él”, explicó con respeto.

Martín Ortega junto a su mamá, Evangelina Salazar.

Sin embargo, sí aprovechó para visibilizar la importancia de pedir ayuda a tiempo: “Cualquier familia que toma una decisión como esta, está en el camino del bien. Es para mejor”, aseguró. Y agregó: “Es una decisión que cuesta tomar, porque uno cree que lo va a encerrar, pero lo mejor que le puede pasar a esa persona es que tomen esa decisión”.

Martín Ortega, el mayor de los hijos de Palito.

Conocedora de los procesos de recuperación, Pais fue contundente: “Yo siempre digo que preso estás antes, de la sustancia. En cambio, cuando uno está internado, está trabajando para estar mejor. Y eso siempre es algo bueno”.

Los Ortega.

La conductora también recordó con cariño la última vez que vio a Martín: “Fue en un asado en lo de Palito. Lo que haya hablado con él y con la familia me lo voy a guardar, porque los quiero mucho a todos”. Y cerró con una frase de aliento: “Estoy segura de que Martín quiere estar bien. Y esto es parte del camino para lograrlo”.