Jesica Cirio es una de las modelos más conocidas del país. Es la cara de una conocidísima marca de lencería, una de las más importantes del país. La conductora de La peña del morfi viene rompiéndola en las redes sociales. En su cuenta tiene 3,4 millones de seguidores.

Allí compartió un video al ritmo de N5, la nueva canción de Lali Espósito. Se trata de una producción que hizo para Sarkany donde luce unas botas negras y un body cut out azul.

Al estilo camuflado Jesica Cirio robó los corazones de sus fans. Foto: Jesica Cirio

Qué dificultades tiene Jesica Cirio con la crianza de su hija

Jesica Cirio se encuentra hace varios años casada con el político Martín Insaurralde, con quien tiene una pequeña hija llamada Chloe. Recientemente la modelo confesó algunos problemas que tiene para criar a su hija: “Me cuesta muchísimo ponerle límites. De hecho, este año me propuse ser más firme y estricta con ella porque siempre termino pidiéndole al padre que sea la autoridad de la casa y no debe ser así, lo sé perfectamente”

Jesica Cirio compartió sus fotos desde Paris Foto: Jesica Cirio

y aseguró “A veces me encuentro diciéndole ‘Chloe, si no hacés tal cosa se lo voy a contar a tu papá’. Y está mal, tiene que respetarme tanto como a él. Pero admito que es un tema en el que voy a trabajar mucho este año porque no es algo que me salga naturalmente”