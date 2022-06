Jesica Cirio no para de sorprender a sus más de 3,3 millones de seguidores de Instagram. Con ellos viene compartiendo los outfits que usa para trabajar, consejos para cuidar el cuerpo, rutinas para entrenar y fortalecer músculos y también fotografías con la lencería más fina.

La modelo posó una vez más desde el establo

La modelo es embajadora de una importante marca de lencería del país. Es por eso que su cara y su cuerpo están en muchísimos carteles a los largo y ancho de la ciudad. Muchos la admiran por el cuidado que la conductora tiene de su estado físico.

El look total pink de Jesica Cirio. Foto: Instagram

En esta ocasión compartió un video con la canción Intoxicao de Emilia Mernes y Niki Nicole, en el se la ve posando con un outfit super canchero para el invierno: Un pantalón de jean Oxford, una camisa estampada de colores, una campera con peluche color marrón claro y unos zapatos con taco negro.

“¡Que hermoso Domingo y programa tuvimos hoy! ¿Pasaron el Domingo en familia? Les dejo como siempre el look que use para la peña, que tengan una hermosa semana”, compartió con sus admiradores y se ganó miles de me gustas y cientos de comentarios: “Que belleza Jesi”, “Que linda que sos mi amor”, “Estas divina”, “Me muero de amor”, “Que mujer”.

El look al estilo Barbie que lució Jesica Cirio Foto: Jesica Cirio

Cuál fue el emotivo mensaje de Jesica Cirio para Gerardo Rozín en el aniversario de su nacimiento

Jesica Cirio compartía la conducción del programa La Peña del Morfi con Gerardo Rozín. La dupla era super querida por todos. Su química los llevó a ganar un Martín Fierro.

El posteo de Jésica Cirio dedicado a Gerardo Rozín en el aniversario de su nacimiento. Foto: Jésica Cirio

A propósito del natalicio de Rozín, Jesica subió una publicación para recordarlo: “Gerar! Te extraño tanto, muchas veces siento que me haces falta. Pero sé que estas presente cada Domingo en cada canción. No hubo mejor herencia que la música, tus enseñanzas, humildad y alegría. Hoy miro al cielo y brindo por vos. Feliz cumpleaños”