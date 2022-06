Jesica Cirio se convirtió en toda una influencer. Además de conducir junto con Jey Mammon el programa La peña del morfi y de ser la embajadora de una prestigiosa marca de lencería, la modelo ha comenzado a dedicarle mucho tiempo a sus redes sociales.

Jesica Cirio se mostró con un conjunto de ropa interior gris con bordes de encaje blancos. Foto: instagram

Cada vez crece más la cantidad de personas que la siguen en Instagram. Actualmente tiene 3 millones de admiradores, con quienes acostumbra compartir consejos de entrenamiento y sus outfits. Recientemente había compartido un video donde enseñaba como ejercitar los abdominales.

Jesica Cirio posó con un conjunto de ropa interior estilo otoñal Foto: Instagram/ @jes

En esta ocasión publicó un video donde muestra como fortalecer los glúteos. En el se la ve luciendo un conjunto de ropa deportiva lila que consta en unas bikers y un top cut out. Al ritmo de Bailé con mi ex, de Becky G. El posteo se ganó miles de me gustas y cientos de comentarios: “Te pasas lo hermosa que eres Jesica”, “Que tengas una buena semana cuídate”, “Que mujer por lejos la más linda del país”, “Sos muy linda”.

Jesica Cirio enamoró a sus seguidores desde un sauna Foto: Instagram/ @jesicacirio

Cuáles son los ejercicios que Jesica Cirio recomendó a sus seguidores para ejercitar sus glúteos

“Les comparto 4 ejercicios para glúteos fuertes, firmes y grandes! Hacelos y coméntame como te fue!”, fue la frase que eligió Jesica Cirio para compartir el posteo, luego aclaró: “Principiantes: 3 a 4 vueltas. Avanzados: 6 a 7 vueltas. Descanso: 50 segundos”.

El entrenamiento se trata de un “Super set”, que consta en 20 repeticiones por lado de elevación de pierna cuadripedia, 15 repeticiones por lado de una estocada y extensión de pierna hacía atras, 20 repeticiones por lado de patada de glúteos parada con banda y 12 repeticiones por lado de sentadilla y abducción con banda.