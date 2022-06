Jesica Cirio la viene rompiendo en las redes sociales. La conductora de La peña del morfi se ha convertido en una verdadera influencer, aprovecha su cuenta de Instagram para compartir tips de maquillaje, rutinas de entrenamiento y sus mejores outfits. Es así como genera una interacción con sus más de 3,3 millones de seguidores.

La modelo enamora a sus fans con cada uno de sus posteos

Últimamente viene compartiendo una serie videos donde le recomienda a sus seguidores ejercicios para fortalecer diferentes partes del cuerpo, ya lo hizo con los glúteos y los abdominales. “Les prepare esta rutina súper completa para que trabajen sus glúteos, piernas y hombros!!! Hacela en la semana y contame como te fue”, expresó recientemente.

En el video se la puede ver a Jesica luciendo un conjunto de bikers y corpiño deportivo con estampado celeste con gris mientras realiza cada uno de los ejercicios que constan de Patada de Glúteos con abducción, sentadillas con rebote, press de hombros, entre otros. El posteo conquistó miles de me gustas y cientos de comentarios.

Jesica Cirio lució un conjunto de lencería gris. Foto: instagram

Qué dijo Marina Calabró y Horacio Cirio sobre los dichos de Sabrina Carballo sobre Jesica

Sabrina Carballo habló en un vivo de Instagram sobre Jesica Cirio y las repercusiones no tardaron en aparecer. Por su parte la conductora de La peña del morfi, iniciará acciones legales contra la participante de El hotel de los famosos. Mientras que varias figuras reconocidas también salieron a dar su opinión.

El look total pink de Jesica Cirio. Foto: Instagram

Por un lado, Marina Calabró repudió los dichos de Sabrina: “La verdad es que no se puede ni calificar que en el siglo XXI y en plena etapa de sororidad, de reivindicación de derechos de mujeres e individuales, haga alusión a cuestiones vinculadas a su intimidad, meta dinero en el medio, hable de una causa que ya está cerrada” y agregó “Repudio absoluto, no lo puedo ni creer. Y no reproduzco el audio porque no quiero ser cómplice de eso. Muy enojada”.

El look al estilo Barbie que lució Jesica Cirio Foto: Jesica Cirio

También sorprendió que el papa de Jesica, con quien ella no tiene relación, dio declaraciones sobre el tema. “Calculo que debe estar muy mal, a su nivel laboral como para querer tener un poquitito de pantalla, ¿no? Y bueno, creo que ahora lo va a tener que justificar todo lo que dijo de alguna manera”, aseguró y le mandó un mensaje a su hija: “No quisiera perder la oportunidad. Yo sé que esto seguramente lo va a ver también Jésica: no te olvides que tenés un papá que todos los días se acuerda de vos, que me llame aunque sea para cruzar unas palabritas con ella, te mando un abrazo grande”.