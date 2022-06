Jesica Cirio acaba de sorprender en sus redes sociales con una foto desde ni más ni menos que Paris. Muchos de sus seguidores creyeron que la modelo se encontraba de viaje de vuelta. Hasta que pudieron leer la descripción del posteo: “Mirando fotos encontré estas que nunca subí. Cual les gusta más 1 ó 2?”.

En la imagen se la puede ver luciendo un outfit super canchero. Con una minifalda negra, un top, una campera de cuero, unas bucaneras y una cartera pequeña la modelo se mostró desde Francia.

Jesica Cirio compartió sus fotos desde Paris Foto: Jesica Cirio

Los me gustas y mensajes de afecto no tardaron en aparecer: “Estas muy elegante”, “Amo ese calzado”, “Las dos, sos tan bella”, “El fondo de la foto 1 es bello, París es lo mas y vos un fuego”, “Se puede elegir las dos?? Siempre salís hermosa Jesi”.

Jesica Cirio compartió sus fotos desde Paris Foto: Jesica Cirio

Qué dijo Jesica Cirio sobre los dichos de Sabrina Carballo

Jesica decidió responder públicamente a los dichos de Sabrina Carballo. La joven había dicho durante un vivo de Instagram que la conductora de La Peña del Morfi había realizado trabajo sexual de manera “vip”. En su momento las declaraciones no habían tenido tanta repercusión, pero con su llegada a “El Hotel de los Famosos” volvieron a saltar a la luz.

Jésica deleitó en sus redes con su pose de espaldas

Su abogado Fernando Burlando comenzó una demanda. “En otra etapa de mi vida hubiera entrado en la polémica, pero hoy ya no. Le pedí a Fer que se ocupe”, confesó. El interés de Jesica pasa por que no se genere un escandalo que llegue a su hija que tiene cuatro años: “Todo va a tomar su curso solo. No miro tele y por eso no voy a dejar que jueguen con mi nombre”