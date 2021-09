Graciela Alfano cautivó a sus seguidores con un vestido que dejó poco a la imaginación en Instagram.

“Feliz Primavera a todos!! Un nuevo ciclo empieza, a vivirlo con todo esplendor”, escribió la vedette adornando la frase con emojis de flores primaverales. La publicación superó los 30 mil me gusta y parte de sus más de 600 mil fanáticos le escribió en los comentarios.

“Me caso”, “Diosa”, “La mujer más hermosa de la Argentina”, “Belleza”, fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió, además de deseos de una muy feliz primavera.

La ex modelo y actriz se muestra intacta en las redes a los 68 años, haciendo suspirar a tres generaciones de fanáticos. Desde aquellos que la vieron en el cine, desfilando, en Showmatch o en sus redes sociales.

Cómo era la relación con su madre

Graciela Alfano pelea por recuperar una propiedad de su madre, usurpada desde 1986. En diálogo con A La Tarde, en América TV. Contó detalles de la relación con su madre, Matilde, fallecida hace algunos años.

“Mi madre era una mujer muy especial, era muy mala. La verdad que en los últimos años no podía estar yo en la casa de ella. Mi mamá compraba cosas que yo no tenía idea, compraba departamentos, terrenos, cosas que yo no tenía idea”, contó la modelo.

Sin embargo, a pesar del tormentoso vínculo, Grace asegura que todo fue aprendizaje: “Salí a la vida de esta manera y a mí no me gusta ser víctima. Acá estoy sentada, se puede hacer, se puede atravesar”,