Florencia Peña tiene una excelente relación con Marley desde hace años. En redes sociales siempre se muestran muy unidos y el dia de hoy no fue la excepción.

En un nuevo aniversario del nacimiento del conductor de TV, la modelo decidió felicitarlo con un posteo muy emotivo. Sin embargo, todas las miradas se las llevó la foto que publicó: ambos se están besando.

Flor Peña Foto: Instagram/flor_de_p

“Que estos 60 años que cumplís lleguen con mucha salud, por que te noto bastante desmejorado”, dijo Flor Peña entre risas.

“¡Feliz cumple Marley! Que la risa siga siendo nuestra bandera. Te adoro amigo”, finalizó.

A los pocos minutos la influencer obtuvo más de 67 mil “me gustas” y cientas de reacciones.

Flor Peña saludó a Marley por su cumpleaños Foto: Instagram

“Son lo más”, “Cómo nos hacen reir”, “Los amamos, nunca nos dejen”, “La mejor dupla”, escribieron sus fanáticos en las redes sociales.

Por qué fue suspendida la cuenta de Florencia Peña

Hace unos días, la cuenta de Instagram de la modelo fue suspendida por recibir denuncias por “contenido inapropiado”.

“Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”, hizo con su descargo Peña durante su programa y agregó: “Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierda con el ‘libre y loca’”