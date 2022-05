Cada vez que Florencia Peña hace una publicación en sus redes sociales, genera toda una revolución ya que su belleza y producciones más osadas se roba los suspiros y corazones de sus seguidores.

En esta oportunidad, la conductora de La Put@ Ama (América TV), posteó una producción fotográfica con diferentes atuendos, pero la que se llevó todas las miradas y comentarios fue sin dudas donde se la ve en lencería.

Florencia Peña luciendo sus tatuajes. Foto: Instagram/flor_de_p

En su Instagram, donde cuenta con 5.9 millones de seguidores, la actriz lució un body a puro encaje de color blanco, donde dejó ver, una vez más, todos sus tatuajes.

Florencia Peña a todo Glamour. Foto: Instagram

El posteo no solo se llenó de cienos de likes, sino que también le dejaron elogios como “Hermosa”, “Bellísima”, “Diosa” o “La mujer más hermosa que puede existir en este mundo”; además de comentarios con lo emojis de carita con corazones, o el fuego.

Flor Peña conquistó en Instagram con un body de lencería blanco Foto: Instagram @flor_de_p

Por qué fue suspendida la cuenta de Florencia Peña

Hace unos días, la cuenta de Instagram de la actriz fue suspendida por recibir denuncias por contenido inapropiado.

“Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”, hizo con su descargo Peña durante su programa y agregó: “Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierda con el ‘libre y loca’”.

Florencia Peña desafió la censura de Instagram Foto: Instagram @flor_de_

Luego de una presentación judicial la modelo recuperó su cuenta y lo contó fiel a su estilo: “Volví a Instagram. Me di cuenta que la gente que vive en casa es copada. Fueron 48 horas de limpieza total, hasta la panza se me fue. De repente lo que hago yo está mal y lo que hacen los demás está bien”.