Florencia Peña tiene una comunidad de 5.8 millones de seguidores en Instagram. Todos los dias publica contenido en sus redes para mantener actualizados a sus fanáticos.

Esta vez publicó una imagen que dejó sin aliento a más de uno: posó con un vestido negro con aberturas que deja poco espacio a la imaginación.

Flor Peña posó para sus fans Foto: Instagram

“Mi último look. Gracias a mi team del amor que me acompañó durante este año y medio y con el que lo dimos todo. ¡Los amo! Y vamos por más” escribió despidiendose de su programa Flor De Equipo.

A los pocos minutos obtuvo más de 32 mil “me gustas” y cientos de reacciones de sus fanáticos que le hicieron saber que la temperatura de las redes estaba en aumento.

Flor Peña en su último programa. Captura video.

“Qué hermoso te queda ese vestido”, “No puedo creer el tajo que tiene en la pollera, es fantástico”, “Sos la más linda de todas” fueron algunos de los comentarios que recibió.

Flor Peña lució un elegante vestido negro Foto: Instagram

Una despedida emotiva

Al cierre de su último programa, la conductora habló de los aprendizajes que se lleva de la experiencia y agradeció a cada uno de los integrantes del equipo que apoyaron el proyecto durante el año y cuatro meses en los que se emitió.

Flor Peña se despidió de su programa de Telefe.

También explicó por qué decidió dar un paso al costado: “Cuando ya siento que lo que tenía para dar lo di y no hay más, necesito irme porque es algo físico que me pasa, no lo puedo evitar”.