Este martes, Flor Peña sorprendió a todos cuando anunció el final de “Flor de Equipo”, su programa en Telefe. Es por esto que este miércoles, la conductora comenzó le edición explicando la decisión de priorizar su trabajo como actriz y su familia.

La conductora junto a su familia en los estudios de "Flor de Equipo".

“Hemos hecho un éxito. Para mí es importante que sepan que me voy muy feliz. Uno no se va de los lugares mal cuando las cosas se hicieron bien”, comenzó diciendo la ex “Casados con Hijos”.

El comunicado de Florencia Peña sobre el final de su programa en Telefe Foto: web

Y agregó: “Se me está complicando la vida, se me están complicando los proyectos de actriz porque yo básicamente soy actriz. Yo estoy filmando mi segunda película, termino muy tarde a la noche. Me cuesta, tengo tres hijos”.

Sin embargo, las sentidas palabras de su amigo y compañero, Marcelo Polino, lograron conmocionarla hasta las lágrimas: “Sos una gran amiga y una gran compañera. Todos los que estamos acá detrás y delante de cámara te amamos porque sos una gran compañera. Atenta dentro y fuera de cámara. Has hecho un éxito divino”, expresó.

Marcelo Polino y Flor Peña.

“Gente talentosa hay mucha en este medio, pero gente buena, hay poca”, aseguró el periodista, motivo por el cual Flor quebró en llanto.

“Yo tengo 27 años de carrera ininterrumpidos. Yo vi pasar a todos y me sobran los dedos de una mano contando la gente de fierro como vos. Sos una persona maravillosa y una artista increíble. Cuando te veo en el escenario me emociono. En Cabaret me emocionaba como si no te conociera”, finalizó.