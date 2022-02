Evaluna Montaner y Camilo están próximos a ser padres por primera vez. Su bebé llevará por nombre Índigo y este ha sido un tema que ha causado el interés de sus fans, quienes también se preguntan si será una niña o un niño.

Los padres decidieron no dar a conocer la respuesta a dicha duda y guardar el detalle hasta el momento de dar a luz. “Se llama Índigo sí o sí, pero todavía no sabemos qué va a ser y no vamos a saberlo hasta que nazca”, reveló Evaluna durante una entrevista tras anunciar su embarazo.

Sin embargo, durante este fin de semana, la actriz decidió abrir debate entre sus más de 19,2 millones de seguidores en Instagram para conocer qué esperaban sus fans.

Evaluna Montaner posó al natural para mostrar el avance de su embarazo. Foto: Instagram/evaluna

“Que empiece el debate…¿niña o niño?”, consultó la hija de Ricardo Montaner junto a una sesión de foto al natural con la que mostró el avance de su embarazo.

La hija de Ricardo Montaner compartió una sesión de fotos donde utilizó un ramo de flores para evitar la censura de Instagram. Foto: Instagram/evaluna

En la producción fotográfica se logra detallar a Evaluna posando junto a un ramo de flores amarillas que la ayudó a evitar la censura de Instagram.

Evaluna y el avance de su embarazo

Cada tantos días, Evaluna comparte fotos en sus redes para mostrarle a sus fans cómo va el avance de su embarazo. Una de ellas fue una foto en blanco y negro que fue tomada desde arriba.