Hace algunos días, Jimena Baron volvió a aparecer en redes sociales después de casi nueve meses de ausencia total. Y lo hizo con el lanzamiento de una canción y su video, “Flor de evolución”, en el que hace referencia a las caídas que sufrió en el último tiempo y durante la cuarentena por el coronavirus.

//Mirá también: Jimena Barón reapareció en las redes con una sorprendente noticia

En los días siguiente, Jimena volvió a su programación habitual: varias historias por día contando los avances de su tema —que reúne más de un millón y medio de visualizaciones en Youtube— el día a día con su hijo Momo, producto de su relación con Daniel Osvaldo, y las ocurrencias de Mary, la mujer que la crió y que ahora la ayuda con la casa y con el cuidado de Momo.

Y por supuesto, no pueden faltar las fotos en las que Jimena muestra su increíble cuerpo en todo su esplendor. El duro entrenamiento al que se somete, y la rigurosa dieta balanceada dan resultados, que ella comparte día a día con sus casi seis millones de seguidores.

Pero hay un secreto detrás del cuerpo de Jmena, que ella misma reveló: pilates. En una de sus últimas stories de Instagram le agradeció a la profesora por “cambiarle el cuerpo”, y compartió una imagen para demostrar esos cambios.

Jimena Baron Instagram @jmena

Con un top floreado y una tanga colaless, La Tonta lució su cuerpo musculoso y tonificado, que le tomó varios años conseguir.

De nuevo sola

Durante la pandemia, cuando Jmena ni se asomaba en las redes sociales, se supo que estaba saliendo con el Tucu López. Varias fotos de ellos, junto a Momo y al perro del Tucu, circularon por redes y portales de noticias.

Jimena Barón y el Tucu López a los besos en una plaza de Villa Urquiza (Foto: Movilpress)

Sin embargo, cuando parecía que todo iba viento en popa, y que la pareja duraría un tiempo más, la propia Jimena anunció en sue vuelta a Instagram que estaba nuevamente sola.

“Las relaciones me duran menos que un pote de Casancrem. Estoy sola”, dijo La Cobra en un vivo de Instagram cuando presentó su último video. “El amor no es mi área así que seguiré hablando de lo mal que me va”, bromeó.

Se viene La Academia

Junto con su regreso a las redes, Baron volverá también a la televisión, como parte del jurado de “La Academia” (El Trece), el reality de Marcelo Tinelli que comienza el 19 de abril y que mostrará cómo se forman futuros artistas.

//Mirá también: “La Academia”: quiénes son los participantes del nuevo programa de Marcelo Tinellli

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de ShowMatch dio a conocer la noticia con un video en el que se puede ver a la actriz firmando el contrato, muy alegre.

“Jurado confirmada”, indicó Tinelli en su posteo, en el que muchos seguidores expresaron su cariño por la actriz. “Está hermosa”, “Lo mejor en esta etapa nueva”, fueron algunos de los comentarios.

Además de Barón, el jurado estará integrado por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain y Hernán Piquín. El nuevo formato reemplazará a “Bailando por un sueño” y combinará baile, acrobacia, artes plásticas y canto.