Se terminó el silencio de Jimena Barón en las redes sociales. La artista estuvo compartiendo contenido en su cuenta de Instagram diariamente desde la semana pasada, después de meses y meses de sequía en su perfil y, por supuesto, con imágenes que dan que hablar muy fieles a su estilo.

Según relató en su cuenta, la cantante estuvo alejada de las redes por estar atravesando un mal momento en lo personal, aunque se mostró feliz por su regreso.

Jimena Barón. (Foto: Instagram)

“Los extrañé mucho. Soñé muchísimas noches y días con este momento. Dude también, me dio miedo, pero la vida en esos días de mierda, me dio señales, o al menos pensar eso me hizo bien. Siempre soy más fuerte, ahí me abracé, prometí no soltarme y el miedo no se fue pero las dudas si”, dijo.

Finalmente, hoy la artista se sometió a algunas preguntas de sus fanáticos en sus historias de Instagram. “¿Fue necesario desinstalar las redes o simplemente las tenías ahí y no les dabas bola?”, preguntó un usuario. La cantante respondió que desinstaló todo y que hizo un grupo de mejores amigos porque le gusta “atormentar” a los chicos que le gustan.

Jimena Barón (Instagram)

“¿Tenés ganas de tener otro hijo?”, fue otra pregunta a lo que respondió tajantemente que no. “¿Tenés muchos chongos?”, preguntó alguien más. Ella contestó que ninguno: “Ningún interés”, escribió.

Después del cuestionario, Jimena se mostró feliz de su vuelta a las redes sociales y aseguró que extrañaba a sus seguidores.

Transparencias para Jimena. (Foto: Instagram)

La artista tuvo en 2020 tumultuoso. La convivencia de Jimena con su expareja y papá de su hijo, Dani Osvaldo, duró una buena parte de la cuarentena, y si bien en algún momento se especuló con una posible reconciliación, ninguno de ellos dijo nada públicamente y luego de algunas semanas ella volvió a su casa. Y desde ese momento, silencio hasta la semana pasada.