Jimena Barón (33) se mantuvo en silencio y totalmente alejada de las redes sociales durante nueve meses. Finalmente, tras el lanzamiento de su nuevo videoclip “Flor de Involución”, reapareció ante sus seguidores, quienes festejaron, y en los medios.

//Mirá también: Jimena Barón posó con un top “underboob” y sembró la duda: “Feliz pero asintomática”

Otros tiempos: Daniel Osvaldo y Jimena Barón cuando eran una pareja feliz.

La cantante brindó su primera entrevista a “Los Ángeles de la mañana” (El Trece) y no tuvo ningún tipo de filtro para hablar de todo un poco.

Después de que el conductor del programa, Ángel de Brito, le preguntara sobre su expareja, Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison y quien ahora está en una relación con Gianinna Maradona, la actriz contestó con el corazón en la mano.

Daniel y Jimena probaron retomar su relación el año pasado.

“Del tema Osvaldo, que llamó mucho la atención durante la pandemia cuando aparecieron en tu Instagram las historias de que estaban juntos... ¿Cómo lo explicarías?”, indagó el periodista.

“¿Cómo lo explicaría? Te puedo dar el número de mi psiquiatra y ella por ahí lo puede explicar mejor. Todavía algunas cosas no las entiendo: por qué soy tan pelotuda, básicamente”, contestó Jimena Barón con mucha ironía.

Jimena Barón se mantuvo alejada de las redes sociales.

Pero de Brito quiso profundizar: “¿Te entusiasmaste a nivel pareja o fue una convivencia de familia en pandemia?”.“Me sentía más canchera porque había hecho el proceso ‘Tonta, Cobra’ entonces decía ‘yo ya estuve acá’ y no creo que me haya replanteado cosas pero sí volvieron un millón y medio de recuerdos”, respondió la cantante.

Y agregó: “Fue duro, fue raro. Fue un trastabille, pero Daniel es el único vínculo que voy a tener toda la vida por Morrison. Ahí tenés que mezclar las cartas y volver a armar todo para que funcione”.

//Mirá también: La primera foto de Jimena Barón en las redes sociales tras un mes en silencio

Jimena Barón tiene un hijo llamado Morrison con Daniel Osvaldo.

Sin embargo, eso no fue todo. Es que el conductor de LAM también preguntó acerca de la nueva pareja de Daniel Osvaldo: la hija del Diez.

“Ahí no me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo. Daniel es el papá de mi hijo y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida pero hoy no y no tiene sentido que me meta y no me corresponde”, fue la contundente respuesta de Barón.

Jimena Barón lanzó su nuevo videoclip "Flor de Involución".

Además, la actriz explicó que ella no está más con Daniel y que por ese motivo, en el caso de sentir algo, “no lo haría público”.