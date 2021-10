Pasaron tres semanas del día que Rocío Marengo (41) explotó en La Academia cuando el conductor, Marcelo Tinelli (61) no la notó bien de ánimo y le preguntó qué le pasaba. En medio de un llanto desconsolado, la modelo no tuvo inconveniente en contar detalles de su relación con Eduardo Fort (41).

Rocío Marengo en el día de su descargo en "ShowMatch" (Captura de pantalla). captura de pantalla

Tras el descargo, en el que Marengo acusó a su pareja de ocho años de no estar presente y apoyarla en ninguna de las galas del reality, varios fueron los rumores que circularon en torno a la relación. Uno de ellos, es que él la habría engañado con Nazarena Nóbile, una expanelista de Intrusos que ahora está viviendo en el exterior.

Pese a esto y a la supuesta ruptura, este lunes en la previa del programa de El Trece volvió a hablar al respecto y pidió que “dejen de decir que está separada”. “Estoy en mi edificio de soltera de Cañitas, no es que esté soltera, pero son mis amigas de ahí, que siempre me bancaron desde el día uno y me dejan notitas por debajo de la puerta”, expresó.

Rocío Marengo y Marta Fort. Foto: Instagram Rocío Marengo y Marta Fort. Foto: Instagram

Rocio Marengo y Eduardo Fort ya llevan ocho años en pareja. Google

A lo que Tinelli indagó: “¿Pero no vivís con tu novio? ¿Cómo estás a nivel familiar? ¿Va a venir Eduardo?”. “Vamos a ver si viene pero dejen de decir que estoy separada porque no lo estoy, estoy con Edu”, reclamó Rocío y sentenció: “Ya sabemos que, si no viene, se lo pierde. Mirá la cantidad de gente, la pasamos bien. Si quiere pasarla bien, que venga, y si no, que no venga”.