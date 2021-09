Durante la gala de “La Academia”, Rocío Marengo aseguró que está viviendo una crisis de pareja con el empresario Eduardo Fort.

“Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida”, aseguró haciendo referencia a Eduardo Fort.

Sobre la versión del empresario, Pía Shaw contó en “Los Ángeles de la Mañana” que había conversado con el hermano de Ricardo Fort, quien le dio detalles sobre su relación: “Él me dijo que Rocío estaba colapsada desde hace un tiempo, por eso las últimas peleas y la forma en la que está en el programa. Ellos no tenían diálogo por una discusión, una pelea”.

“El amor no se mide por ir a un programa de televisión”, esa fue la frase del empresario a la que Shaw hizo referencia.

Sobre esta polémica, la hija mayor del empresario también reaccionó y le hizo llegar su mensaje a Ángel de Brito: “Yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja, eso es un tema de él, pero por mi parte, del lado de hija, yo quiero lo mejor para mi papá. Después de esto, por mi parte, Rocío no va a ser bienvenida en mi familia”.

“Se lo mandé a ella, pero se ve que para hablar en tele puede y para responder un mensaje no tiene tiempo, por eso lo digo por acá, a su estilo”, aseguró Macarena Fort.

Otro miembro de la familia Fort que dio su opinión sobre Marengo fue Felipe Fort, el hijo de Ricardo, quien defendió a su tío. A través de sus historias, Felipe compartió su opinión sobre el polémico descargo de Rocío.

“Opino que se la agarró con Eduardo sin ningún sentido (sobre todo teniendo tan buen puntaje) solo porque no aceptó la decisión de Eduardo a la no exposición. Se fue un poco al pasto y la verdad no me gusta que hablen así de un familiar al que quiero mucho”, expresó.

Felipe Fort opinó sobre el descargo de Rocío Marengo. (Foto: Instagram)

Una de las reacciones más esperadas es la de Martita, quien acompañó hace unos días a Rocío al programa de Tinelli, donde recordó a su padre y fue invitada a participar en la próxima temporada.