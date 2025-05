¿A qué se dedica? El rotundo cambio de vida de Rocío Marengo tras alejarse de los medios: “No tengo...”

Rocío Marengo dejó atrás el ruido mediático, los escándalos televisivos y los reality shows para enfocarse en una nueva etapa. Invitada al programa Almorzando con Juana (eltrece), la mediática habló a corazón abierto sobre su transformación personal y profesional.

“Estoy alejada de los medios, muy tranquila, apostando a la familia, y la verdad que estoy contenta”, aseguró Marengo. La rubia, que fue figura de programas como ShowMatch y MasterChef, eligió un perfil mucho más reservado, lejos de las luces y el rating.

Marengo contó que está estudiando Administración de Empresas desde hace dos años, y que el cambio le trajo paz. “Me costó mucho, y en un momento me apagué, dije basta. Esto pasa y no me quiero llevar esto a la tumba, me quiero llevar buenos momentos en familia, con amigos”, confesó.

El presente de Rocío Marengo: así es su vida hoy

Lejos del personaje escandaloso que supo ser, Rocío atraviesa un presente mucho más introspectivo. Su relación de más de 12 años con el empresario Eduardo Fort se fortaleció aún más con la convivencia.

“Estamos muy bien y aprendo mucho. Al estudiar Administración, escuchar, estar presente en reuniones… lo acompaño a él, disfruto mucho de acompañarlo”, dijo sobre su día a día con el hermano del recordado Ricardo Fort.

Pero eso no significa que haya perdido su esencia. Marengo sigue conectada con el público, aunque de otra manera. “No tengo ganas de dar explicaciones, no necesito mostrarme, me choca”, afirmó, reconociendo que hoy su prioridad es estar bien y ayudar desde otro lugar.

En diálogo con Juana Viale, también se emocionó al hablar del cariño que sigue recibiendo de la gente: “Me siguen reconociendo, me tiran la mejor, y digo pensar que esto me lo gané sola, muchos años trabajé, lo di todo”, expresó con orgullo.