El romance secreto de Rocío Marengo con un exfutbolista de la Selección Argentina

Rocío Marengo es una modelo y actriz argentina con una larga trayectoria en los medios de comunicación del país y en Chile. A lo largo de los años formó parte de obras de teatro, de programas de televisión y realitys. Con su carisma y simpatía acompaña a Ángel de Brito en algunos programas tanto del streaming como de LAM.

En medio de su primer programa en LAM como angelita, Rocío protagonizó un desopilante momento al aire que terminó revelando más información de la que se esperaba. Por lo que confesó una relación secreta que tuvo en el pasado con una figura famosa.

Rocío Marengo confesó su romance secreto con un exfutbolista

“¿Fuiste muy botinera o poquito? ¿2 o 3 botines probaste?”, le preguntó Ángel De Brito. “¡Ay, qué feo tema! Hubo algunos públicos, pero poquitos. Lo que pasa es que yo trabajaba en Mar de Fondo, hacía notas, y a Fantino no le gustaba que yo me vincule con ellos. No salí con Fantino, era mi amigo. Yo le presenté chicas muy famosas”, agregó Marengo.

Rocío Marengo contó que salió con el Kun Agüero Foto: captura v

“Yo salí con el Bombón Rosada que jugaba en Chacarita y en Boca. La familia es un amor, de Campana. También tuve otro novio… ¡Es horrible lo que estoy haciendo! Jugaba en la selección uruguaya. Sebastián Sosa, si mal no recuerdo porque pasaron muchos años”, comentó Rocío, aunque la corrigieron sobre el nombre del arquero uruguayo Sebastián Veira.

Luego se tapó la boca para que no saliera al aire lo que decía y Ángel de Brito le dio otro nombre. Sin embargo, Rocío Marengo le contestó en voz alta: “No, con él no. Con Higuaín no salí”.

Después de ello, Rocío volvió a dar nombre, tapándose la cara, pero sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto y reveló: “Vení que te cuento esta… Kun Agüero”. A lo que las panelistas reaccionaron a los gritos: “¡Pero se escuchó todo!”.

“¿Saliste con el Kun Agüero? Ahora vamos a desarrollar todo este tema”, le dijo Ángel de Brito. Rocío se mostró nerviosa e intentó defenderse: “Se entendió mal. Quería decir que él salió con una amiga”.