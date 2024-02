La ex esposa de Eduardo Fort dejó un fuerte comentario sobre Rocío Marengo y el empresario salió al cruce

Rocío Marengo fue noticia en las últimas horas luego de que realizara una romántica publicación para su pareja Eduardo Fort, el hermano del recordado Ricardo, con quien tiene una relación hace 10 años, a pesar de que tuvieron varios idas y vueltas, cumplieron un año más juntos y se muestran muy enamorados.

Antes de estar en pareja con Rocío, el empresario estuvo casado con Karina Antoniali con quien tuvo tres hijos: Macarena, Angie, y Pietro. El miércoles 21 de febrero se casó la hija mayor de Eduardo, por lo que se reunió la familia.

Rocío Marengo y Eduardo Fort cumplieron 10 años juntos

Rocío Marengo habló con Intrusos y reveló que ella y Eduardo están comprometidos y pronto pasaran por el altar. “Estamos ahí. Estábamos esperando otro tipo de eventos antes. Pero, si Dios quiere, este año también nos toca a nosotros. Y hoy me da más ganas que nunca”, expresó la famosa.

Las polémicas declaraciones de la ex de Eduardo Fort

También estuvo en el casamiento y habló con la prensa, la mamá de la novia y expareja de Eduardo, Karina Antoniali. “La pasé espectacular, divino. Ella siempre dijo que se iba a casar, de chiquita. Aparte Tiago es un amor, la familia también, nos conocemos hace muchísimos años y es increíble”, comentó Karina en referencia a su hija y yerno.

Al ser consultada sobre el cruce con su ex y su pareja y si fue un momento incómodo, Karina aclaró: “No, yo me casé acá con mi ex, creo que en el mismo lugar. No sé hace cuántos años atrás. Pero no, porque la emoción de un hijo supera absolutamente todo”.

“Es el padre de mis hijos. Me dio tres maravillas, lo adoro”, contó. Luego habló de Rocío y fue contundente: “¿Sabés que nunca nos saludamos? Ni cuando falleció mi suegra. Pero no por mí. Es más, le dije yo que se saque una foto con Eduardo y los novios”.

“Diez años, nueve... según... De un lado, nueve años y medio que estamos separados y del otro diez. Pero está todo bien, ya está”, cerró picante sobre el fin de su matrimonio con el empresario.

Eduardo Fort le respondió a su exesposa y defendió a Rocío Marengo

Después del casamiento, el empresario también habló con la prensa y dejó un palito a su ex: “Voy a explicar una situación que ya me tiene un poco cansado. Con Rocío arrancamos a salir estando yo separado, vamos a empezar por ahí. No divorciado, pero sí separado. Primero, te separás, después te divorcias, y por último hacés la división de bienes. Ese es el orden”.