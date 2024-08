“Enojada, preocupada y angustiada”: Nati Jota quedó involucrada en una estafa

Nati Jota es una periodista argentina de 30 años, que se encuentra viviendo el éxito como influencer de Instagram y X (Twitter) con millones de seguidores, y de su conducción en “Sería Increíble”, el programa de streaming de Olga. En esta ocasión le tocó atravesar una difícil situación.

“Estas cosas me enojan mucho y me hacen perder energía. Hoy dos páginas que venden IPhones, seguramente estafadores. Hicieron captura de pantalla de una foto mía con mi celular, y le escribieron arriba como si yo hubiera subido la historia: ‘Ay, muchas gracias’, como si yo les hubiera comprado el celular a ellos. Seguramente son estafadores porque si no no tendrían necesidad de hacer eso”, explicó Nati Jota sobre la primera estafa en la que quedó vinculada.

Además, detalló que les pidió que borren la historia, y cambiaron el nombre de la cuenta o la bloquearon. “Me sentiría muy mal si alguien por mi cara alguien es estafado, por más de que nos ea mi responsabilidad”, comentó con rabia Nati.

Sumado a esto, hace unas semanas, la periodista vivió una situación simular, ya que publicaron un video con su cara y su voz hecho por inteligencia artificial. En el video, Nati recomendaba a sus seguidores a que inviertan plata en un link, y era una historia promocionada. “Un horror. La gente se daba cuenta de que no era yo, pero te puede agarrar distraído”, explicó.

El drama de Nati Jota con las estafas en Instagram

Además, Nati Jota en su cuenta de X escribió: “Denuncié mil veces lo de IA, por ejemplo, y para Instagram estaba en regla. Era un video de mi cara con una voz similar a la mía diciendo cosas que nunca dije y recomendando INVERTIR, dale, de una Instagram, seguro que no tiene nada de malo”.

“Y lo de hoy es más casero, pero pueden caer y no quisiera. Me da impotencia. Encima cambian el nombre de la cuenta a cada rato y me dificulta perseguirlos así. Además de que me bloquean”, agregó sobre la cuenta de Instagram que vende celulares.