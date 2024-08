Últimos Cartuchos fue un programa radial conducido por Migue Granados y Martín Garabal. La dupla logró formar un histórico ciclo radial que salió al aire entre 2017 y 2020 a través de Vorterix, y tuvo un final abrupo en medio de su gran éxito.

Al menos por un día, UT regresó en Olga, el canal de streaming liderado por Migue Granados. Este jueves 1 de agosto, la clásica presentación de Soñé que Volaba fue modificada por la cortina de Últimos Cartuchos y la nostalgia invadió al público.



Volvió Últimos Cartuchos, el programa Migue Granados y Martín Garabal ahora en Olga Foto: Instagram

Tal como habían anunciado en sus redes sociales, a la dupla de Migue Granados y Martín Garabal se sumaron Lucas Fridman y Victoria Garabal, los otros integrantes del programa original.

Vale aclarar que tanto Migue como Martín se encargaron de aclarar que el regreso de Últimos Cartuchos será un especial y no habrá un retorno del programa como tal. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales convirtieron el hashtag con el nombre en tendencia y el streaming de Olga sumó alrededor de 70mil usuarios en directo siguiendo la transmisión en vivo.

Volvió Últimos Cartuchos, el programa Migue Granados y Martín Garabal ahora en Olga Foto: Twitter

¿Por qué terminó Últimos Cartuchos en Vorterix?

En su paso por “Nadie terminó peleado, ni a las puteadas. No hubo agresiones, nada”, aclaró Migue Granados en una entrevista con Tomás Rebord. “En un momento fue pandemia, yo al principio tenía mucho miedo al Covid y no me animaba a ir. Entonces era ablandar el programa, porque era sacarlo de su lugar. Zoom, una v…, todo pixelado, no había dinámica, no te podía pisar”, explicó el conductor de Olga. “No sabía si tenía que respetar un silencio porque era un chiste o estaba laggeado el Zoom”, remarcó en relación con el contexto en el que terminó el exitoso programa.

Últimos Cartuchos Foto: Instagram

Por otro lado, también señaló la situación que se vivía en Vorterix en aquel entonces: “Había problemas con los pagos. Le pasó a mucha gente en la pandemia, a muchos negocios, a la radio también. Pero como yo tampoco venía mimado, yo ahí dije ‘bueno, acá la voy a picantear’”, comentó luego en relación con el conflicto salarial que atravesó los últimos meses de Últimos cartuchos.