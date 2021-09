La falta de acompañamiento por parte de su pareja durante su participación en La Academia hizo que Rocío Marengo (41) explotara en la transmisión en vivo del programa de este martes, quien no dudó un segundo en dar a luz los motivos de su angustia y enojo con quien comparte su vida hace ocho años, el empresario Eduardo Fort (56).

// Mirá también: “Virginia Gallardo acusó de infiel a Rocío Marengo”

Rocío Marengo explotó contra su pareja, Eduardo Fort. Captura del vivo.

Todo comenzó cuando la mediática se sensibilizó ante las críticas del jurado después de realizar su performance. El conductor del programa, Marcelo Tinelli (61) vio que la participante estaba al borde del llanto y le preguntó cómo se sentía.

“Estoy feliz de estar acá, pero dándolo todo, exponiéndonos mucho a lesiones, y bueno, me emociona que reconozcan que uno trata de darlo todo. No soy bailarina, es obvio, ya saben, pero venimos de una semana de mucho trabajo”, expresó.

Rocío Marengo y Eduardo Fort. Google

Con lágrimas en sus ojos e ira siguió: “Hoy no salía la coreo y hasta último momento cambiando para que les guste, es difícil... Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme”.

Sin embargo, eso no fue todo y la concursante le habló directo a su novio a través de la cámara: “Eduardo Fort, hacete cargo. Tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco”. Al ver todo esto, el hermano de Ricardo Fort comenzó a llamarla, pero como ella estaba en pleno horario laboral no obtuvo respuesta.

Los tuits de Virginia Gallardo

Desde su cuenta oficial de Twitter, Virginia Gallardo (33) expresó su opinión ante la situación y aunque había sido duramente criticada por Marengo debido a no querer participar de la serie de Ricardo Fort, la panelista de Intrusos mostró su apoyo para con ella.

La ex de Ricardo Fort defendió a Marengo desde la red social del pajarito. (Twitter/@virchugallardo)

“Te abrazo @marengorocío” junto a un corazón, escribió en un tuit y en otro “Al final me di cuenta que apoyamos la misma causa. Cumplirle el sueño de ser famoso a @EAFort!! De nada Edu”, ironizó.