Tras el descargo que realizó Rocío Marengo a Eduardo Fort durante “La Academia” de ShowMatch, los ojos se han puesto en su relación.

“La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme”, sentenció.

//Mirá también: El desconsolado llanto de Rocío Marengo por sus problemas de pareja con Eduardo Fort : “Estoy harta”

Más allá de la respuesta del empresario tras la viralización del descargo, además de los mensajes por parte de miembros de la familia Fort respaldando al hermano de Ricardo, ahora salió a la luz un nuevo escándalo que agrega más leña al fuego.

Es que aseguran que Eduardo Fort habría tenido un romance con la periodista Nazarena Nóbile, ex panelista de Intrusos, generando el interrogante sobre si fue antes de iniciar su relación con Marengo o durante ella.

“Cuando Rocío dijo su fecha de comienzo de relación, 19 de febrero de 2014, recordé que una vez yo vi a nuestra compañera Nazarena Nóbile, que ahora vive en el extranjero, en Un Sol para los Chicos con Eduardo Fort”, afirmó Paula Varela.

A través de un audio, la ex panelista confirmó su relación con el empresario: “Todo lo que me decís... sí, es verdad. Me acuerdo que nos vimos en Un Sol para los Chicos, pero bueno, nada, no te puedo decir mucho más que es una familia que quiero un montón, gente de perfil bajísimo, una súper linda familia, de muy buen corazón”.

Dónde se conoció la ex panelista con el empresario

Eduardo Fort y Nazarena Nóbile se conocieron en Miami por medio de un amigo en común. Su relación habría comenzado en 2017, una fecha que no cuadra si se tiene en cuenta que Marengo y Fort estuvieron juntos desde 2014. Además, según aseguró Varela, su relación duró seis meses.

//Mirá también: La respuesta de Eduardo Fort tras el descargo de Rocío Marengo: “El amor no se mide por ir a un programa”

“Le pregunté si estaba con él y me dijo que sí. Esa historia de amor fue en 2017, más o menos, entonces... ¿Cómo Rocío está desde 2014? Porque Nazarena estuvo como seis meses con Eduardo Fort”, aseguró.