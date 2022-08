Cinthia Fernández se animó a un cambiazo de look y sonriendo a cámara le preguntó a sus fans: “¿Les gustó?”

Cinthia Fernández es una de las celebridades argentinas más mediáticas. Con una trayectoria en los medios bastante convulsionada, la bailarina y panelista supo conquistar muchísimos fans que admiran su sin filtro para decir lo que piensa.

Es en este sentido que, Cinthia posee una cuenta de Instagram con más de 5.7 millones de seguidores, lo que sin dudas configura una cifra impresionante que la convierte en toda una estrella o influencer de las redes sociales.

Al estilo urbano Cinthia Fernández posó sin pantalón, con un buzo oversize y bucaneras. Foto: Cinthia Fernández

Allí la bailarina lleva compartidas más de 7 K de publicaciones, un número realmente alto que simboliza la relación de cotidianeidad que establece con sus fans, a quienes les enseña su día a día a través de fotos y videos inéditos.

Cómo es el nuevo look de Cinthia Fernández

En esta oportunidad, Cinthia Fernández compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías que dejaron a sus muchísimos fans completamente enamorados.

Allí se puede ver a la bailarina a pura sonrisa mostrando su cambio de look, el cual se trata de unas mechas californianas a cargo del estilista Leo Leiva, quien es especialista en el cabello de las famosas argentinas.

Cinthia Fernández y su cambio de look. Foto: Cinthia Fernández

“¡Cambio de look! Obvio con el best Leo Leiva. ¿Les gusto? ¿Está bueno? ¿Mi peluquero? No señora, ¡le pregunto por el corte y color! ¡Los leo!” comentaba en la publicación la bailarina, quien se llevó más de 36 K de corazones rojos y cientos de comentarios de sus fans.

Cinthia Fernández y su cambio de look. Foto: Cinthia Fernández

Para la ocasión, Cinthia decidió vestir un look chic y casual compuesto por un polerón de jersey y, un pantalón de algodón beige, logrando una imbatible y súper fashionista combinación.