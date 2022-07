Cinthia Fernández es una de las famosas que no tiene filtro. No tiene miedo a dejar clara su opinión. En las redes sociales, donde tiene 5,7 millones de seguidores, comparte imágenes super naturales, se muestra tal cual es. Incluso criticó recientemente a Wanda Nara por ponerle “filtros” a sus fotografías.

Cinthia Fernández se sacó el pantalón y enloqueció a sus fans

En sus historia de Instagram viene de compartir un video donde se la ve entrenando en una barra, mientras luce calzas grisis deportivas y un buzo negro y rosado.

Cuál fue la reacción de Cinthia Fernández frente a la posibilidad de que Rodrigo De Paul no pueda participar del Mundial 2022

A partir del enfrentamiento entre Camila Homs y Rodrigo De Paul por su divorcio se viralizó la noticia de que la AFA no dejaría participar del Mundial de Qatar 2022 a ningún jugador que cuente con una denuncia penal o condena pendiente. Y si bien el jugado no los tiene, el cruce que viene habiendo por no llegar a un acuerdo por el divorcio podría poner en juego eso.

El mensaje de Cinthia Fernández. Foto: Instagram

Cinthia Fernández reaccionó en su cuenta de Instagram a la noticia. Compartió una fotografía de un famoso programa de televisión cuyo titular decía que “La AFA no dejaría ir al mundial a De Paul” y agregó su propio comentario: “Que bien que no lo dejen ir al mundial si no llega a cumplir con la cuota alimentaria. Que bien que pasen estas cosas”. La modelo viene peleando por la cuota alimentaria de sus hijas con su ex marido, Matías Defederico.