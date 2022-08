En medio de las bajas temperaturas, Cinthia Fernández desafió al invierno con unas osadas fotos en bikini. La modelo se encuentra en Bariloche y antes de regresar a su rutina incendió las redes sociales con su posteo.

La panelista de “Momento D” se tomó vacaciones de sus compromisos laborales y viajó a la Patagonia Argentina junto a un grupo de amigos y familia para disfrutar de la época invernal. Entre competencias en la nieve y el paisaje de los cerros se hospedó en un hotel de lujo con spa y aprovechó todas las instalaciones.

Se despidió de Bariloche Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

Es por eso, que antes de volver a Buenos Aires quiso despedirse y posó en traje de baño desde la pileta de su alojamiento. “Disfrutando y despidiéndome de Barilo. Empiezo por el spa exprimiendolo hasta lo último”, expresó en su reciente posteo en Instagram que alcanzó rápidamente más de 100 mil “me gusta”.

“Lo máximo a nivel mundial como belleza femenina”, “Está hermosa así, bombón”, “Envidia, te tienen envidia... disfrutá” y “Lomazo”, fueron algunos de los mensajes que recibió de parte de sus 5.7 millones de seguidores.

Cinthia Fernández reaccionó contra quienes la criticaron por sus vacaciones

La modelo recibió una ola de críticas por la fecha en la que eligió irse de vacaciones, justo después del inicio de clases por lo que la acusaron de “mala madre”. Hasta de los cuestionamientos, estalló de furia y no se quedó callada.

Disfrutó del spa Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

“¿Por qué no se van a cag*r? En mi profesión, te vas cuando te dan los días, cuando podés. Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones y soy la peor madre del mundo, lo sé y me encanta. Hago lo que puedo. Ocúpense de la educación de sus hijos todas estas manga de resentidas y envidiosas”, empezó molesta.

Luego también aclaró que su viaje no fue un canje programado con empresas sino que debió pagar por los servicios. En ese sentido explicó: “Me tienen envidia. Les voy a decir que vine acá con la mía, con mi plata. No se la debo a nadie”.