La reacción en Instagram de Cinthia Fernández contra los dichos discriminatorios de la exempleada de Wanda Nara

Se conocieron nuevos audios de Carmen Cisnero Reboledo, la exempleada de Wanda Nara, donde se escuchan varios dichos discriminatorios contra las hijas de Cinthia Fernández.

En el audio que compartió LAM, la exempleada de Wanda compara a las hijas de la bailarina con Francesca e Isabella, las hijas en común de Nara y de Icardi.

Cinthia Fernández y sus hijas Foto: Instagram/Cinthia_fernandez_

“Ay, viste la tarada esta de Cinthia Fernández que lleva a las negras de ella al programa de Tinelli. Unas negras feas. No sé qué se cree ella, ¿qué son las hijas de la reina?”, empieza diciendo.

Luego se escucha decir: “Horribles esas negritas, son insoportables. Yo no se las cuidaría ni que me las regalen... Yo no voy a dejar mis Icardi que son mucho más bonitas”.

Cinthia Fernández respondió en el programa ante estos dichos y aseguró que llevará a la mujer ante la justicia por sus dichos en contra de sus hijas.

Cuál fue la reacción de Cinthia Fernández ante los dichos de la exempleada de Wanda Nara

Horas después de conocerse estos dichos, Cinthia Fernández no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para enviar nuevamente un mensaje sobre dichos discriminatorios de la exempleada de Wanda Nara.

“Yo de ustedes, si veo a esta mujer presentarse en el puesto de niñera, salgo corriendo. No le dejaría a su cuidado criaturas después de haberla escuchado con tanta discriminación, odio y asquerosidad hacia menores”, escribió Cinthia y luego agregó una foto junto a su abogado.